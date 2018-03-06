الجالية الروسية توضح أماكن الإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية المصرية







موسكو (أ ش أ)

أعلن مدير المركز الثقافى الروسى فى القاهرة، أليكسى تيفانيان، أن الجالية الروسية فى مصر سوف تتمكن من الإدلاء بأصواتها فى الانتخابات الرئاسية يومى 15 و 16 مارس الجارى فى 4 لجان انتخابية، بالقاهرة والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ.

وقال تيفانيان لوكالة أنباء"سبوتنيك " اليوم الثلاثاء: "يبلغ عدد الروس فى مصر 30 ألف شخص وقد لا يكون لهم جميعا الحق فى التصويت بسبب السن، لذا فمن الصعب حصر عدد الأصوات الانتخابية بدقة قبل التصويت".

وأضاف:"بحسب الإحصاءات المصرية يوجد 20 ألف روسى فى الغردقة، ومن ستة إلى سبعة آلاف فى شرم الشيخ، والباقون فى القاهرة والإسكندرية".

وأشار إلى أن التصويت فى القاهرة سيكون فى مقر السفارة، وفى الإسكندرية سيكون فى مقر القنصلية العامة الروسية، وفى شرم الشيخ سترسل السفارة مندوبين فى ساحة بريدج هاوس، مبينا أن التصويت فى شرم الشيخ سيكون فى 15 مارس، وفى القاهرة والإسكندرية والغردقة يوم 16 مارس.

وأوضح تيفانيان أن فرز الأصوات سيجرى عقب التصويت، ولن تعلن النتائج حيث سترسل إلى موسكو لتُعلن النتائج الإجمالية دفعة واحدة بعد التصويت فى روسيا يوم 18 مارس الجارى.