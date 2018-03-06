"التنمية الصناعية" تطلب مليار جنيه من "المالية" لاستكمال ترفيق أراضى الصعيد

"التنمية الصناعية" تطلب مليار جنيه من "المالية" لاستكمال ترفيق أراضى الصعيدالثلاثاء، 06 مارس 2018 01:40 م
أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد
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طلبت هيئة التنمية الصناعية من وزارة المالية تخصيص مليار جنيه لاستكمال ترفيق الأراضى بمحافظات الصعيد، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتوفير أراض مجانية مرفقة بمحافظات الصعيد.
وأفاد مصدر أنه يتم حصر أراض غير مستغلة فى الصعيد تمهيدا لاستغلالها من خلال توجيه المستثمرين للعمل فى الصعيد لتنميته، لافتا إلى أن هناك قائمة انتظار كبيرة للمستثمرين تنتظر تخصيص أرض لها، وخلال العام الماضى فقط طرحنا أرض مجانية لـ600 مستثمر، ولو أن الأرض كاملة الترفيق سيتضاعف هذا العدد لكن المحافظات كانت تقوم بترفيق بإمكانيات محدودة وليس ترفيقا كاملا، كما تقوم التنمية الصناعية.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك رؤية جديدة لترفيق الأراضى وتحديد الأنشطة الصناعية التى عليها ضغوطات فى الطلبات، وحاليا نضع خطة جديدة لطرح الأراضى المجانية فى الصعيد ولن تقل عن 2 مليون متر مربع خلال 2018 لكل القطاعات الصناعية فى غالبية المحافظات، موضحة "هناك مخصصات مالية من الهيئة لترفيق الأراضى فى الصعيد وحاليا هناك طلب لتخصيص مليار جنيه لاستكمال ترفيق الأراضى بالصعيد، وهناك توجيه من الرئاسة لاستكمال ترفيق منطقة كوم أبو راضى فى بنى سويف وبعدها بياض العرب ثم محافظة المنيا وهكذا.
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