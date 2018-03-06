التعليم تطلق مسابقة تحدى القراءة العربى بالتعاون مع دولة الإمارات







كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تفعيلًا لمسابقة تحدى القراءة العربى بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، قامت الدكتورة هناء قاسم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى، والدكتورة سمية صديق مدير عام المكتبات بمتابعة تحكيم اللغة العربية فى محافظة الفيوم.

وأكدت قاسم على أن التحكيم يسير فى هدوء وانضباط والتزام بمعايير اللغة العربية فلا التحكيم، بالإضافة إلى التزام الطلاب المشاركين بقراءة خمسين كتابًا، والتمكن من مهارات الفهم والاستيعاب والتحدث بالفصحى البسيطة السهلة.

من جهتها أشارت صديق إلى أن قيادات المديرية والمكتبات بالتعاون مع أسرة اللغة العربية تعمل على تهيئة الجو المناسب لإجراء التحكيم، مضيفة أنه تم تحكيم مسابقة تحدى القراءة العربى بكل المديريات التعليمية ابتداءً من الأحد الماضى، لاختيار الأوائل على مستوى المديريات.