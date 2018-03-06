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التعليم: انتهاء تدريب 6 آلاف مدرس ضمن برنامج المعلمون أولًا نهاية أبريل

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:21 م
التعليم: انتهاء تدريب 6 آلاف مدرس ضمن برنامج المعلمون أولًا نهاية أبريل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تدريب المرحلة الثانية من برنامج المعلمون أولا 30 أبريل المقبل.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم لـ" اليوم السابع"، إن الفترة الحالية يتم فيها تدريب ما يقرب من 6 آلاف معلم ضمن برنامج المعلمون أولا، على أن يتم الانتهاء منها أواخر أبريل المقبل.

وأوضحت المصادر، إن الـ6 آلاف معلم يتم تدريبهم فى 6 محافظات، وسيتم التنسيق للبدء فى استكمال باقى مراحل برنامج المعلمون أولا خلال الفترة المقبلة، بعد عقد اجتماع مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وأشارت المصادر، إلى أن البرنامج حقق نتائج كبيرة حيث تم تدريب ما يزيد عن 10 آلاف معلم ومعلمة فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية.


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