video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"التطوير العقارى": مشروع مدينة العلمين يستوعب 30 مليون نسمة (فيديو)

الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:14 م
"التطوير العقارى": مشروع مدينة العلمين يستوعب 30 مليون نسمة (فيديو) جانب من الندوة





كتبت دانه الحديدى
إضافة تعليق

أكد المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الدولة حاليا تضع الخطط وفقا للاحتياجات المستقبلية، مشيرا إلى أن مشروع مدينة العلمين بتوسعاته المستقبلية، مخطط لاستيعاب 30 مليون نسمة.
 
 
وأضاف العسال، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الغرفة اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الصناعات، إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تصل مساحته، بعد إضافة الحزام الاخضر، إلى 200 ألف فدان.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الحرف اليدوية": إنشاء مدينة صناعية بالمنوفية باستثمارات مليار جنيه

تجدد أزمة واردات الصاج بين غرفتى "المعدنية" و"الهندسية" باتحاد الصناعات

"دباغة الجلود" تطالب بإنشاء فرع لـ"الرقابة على الصادرات" بمدينة الروبيكى

اتحاد الصناعات: 15 مليار جنيه حجم قطاع الأدوات المنزلية.. و 30 مصنعا جديدا

التطوير العقارى

العاصمة الإدارية

مدينة العلمين

اتحاد الصناعات

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة