"التطوير العقارى": مشروع مدينة العلمين يستوعب 30 مليون نسمة (فيديو)







كتبت دانه الحديدى

أكد المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الدولة حاليا تضع الخطط وفقا للاحتياجات المستقبلية، مشيرا إلى أن مشروع مدينة العلمين بتوسعاته المستقبلية، مخطط لاستيعاب 30 مليون نسمة.

وأضاف العسال، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الغرفة اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الصناعات، إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تصل مساحته، بعد إضافة الحزام الاخضر، إلى 200 ألف فدان.