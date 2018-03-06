التصديرى للبناء: تضاعف صادرات الأسمنت لتتجاوز 2.7 مليون طن و63% نموا بالحديد







كتب إسلام سعيد

أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، استمرار طفرة صادرات منتجات مواد البناء خاصة من حيث الكميات المصدرة التى تؤكد تحول مصر لمركز إقليمى لخدمة قطاع المقاولات والبناء والتشييد بأكثر من 100 دولة تستورد من مصر.

وقال إن الأشهر المقبلة سوف تشهد تحسن فى نسب نمو قيمة الصادرات بجانب كمياتها أيضا على ضوء الجهود والخطط التى ينفذها المجلس التصديرى لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا وجذب مصدرين جدد للعمل بالمجال الى جانب تكثيف تواجد الشركات المصرية فى المعارض والبعثات الترويجية.

وأضاف أن المجلس التصديرى انتهى من إعداد دليل للمصدرين إلى الأسواق الخارجية خاصة لدول ألمانيا والسودان إلى جانب إعداد دراسات بأهم الفرص التسويقية المتاحة بالأسواق العالمية لمنتجات الرخام والجرانيت والحديد ومواد العزل والألمونيوم والسيراميك.

من جانبه أكد محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى، أن المجلس أعد مؤخرا دراسة حول مزايا اتفاق تحرير التجارة مع الميركسور وخطوات التنفيذ حيث أن تطبيق الاتفاق سيتم بناء على 4 قوائم سلعية بحيث تعفى منتجات القائمة الأولى تماما من الرسوم الجمركية بدول التجمع مع منح القوائم الثلاث الأخرى تخفيضات تدريجية على الرسوم بنسب تتراوح بين 10 و25% بحيث تعفى جميع صادراتنا بالكامل بحلول عام 2027.

وقال إن هناك دراسة أعدها المجلس حول تطور صادرات قطاعات مواد البناء المختلفة خلال عام 2017 مقارنة بأدائها فى 2016، أظهرت نمو صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 242% لتسجل مليونين و750 ألف طن، كما ارتفعت صادرات الحديد والصلب بنسبة 65% لتسجل مليون و609 آلاف طن ومن المواسير بنسبة 970% لتسجل 61 الف و370 طنا ومن السيراميك بنسبة 31% لتسجل 58 مليون و803 ألف متر، ومن المواد المحجرية بنسبة 3% لتتجاوز الـ 5 ملايين طنا ومن الزجاج بنسبة نمو 51% ليسجل 390 ألف طن، ومن الجسور والصهاريج والخزانات والاسلاك والمسامير المصنعة من الحديد والصلب بنسبة نمو 14% لتسجل 185 ألف و504 طناً.

وأشار ياسر سامى عضو المجلس التصديرى، إلى أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة 6% لتتجاوز المليونى طن كما تضاعفت تقريبا صادرات الادوات الصحية ليصل عددها إلى 15 مليون و57 ألف طقم حمام بارتفاع بنسبة 104% ومن المواد العازلة بنسبة 44% لتسجل 81 الف و230 طنا.

وأضاف أن من التطورات الايجابية أيضا ارتفاع صادرات مصنوعات النحاس بنسبة 19% لتسجل 38 الف و600 طن ومن الرصاص بنسبة 29% لتسجل 270 الف و349 طنا ومن الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 71% لتسجل 1381 طنا.

من ناحيتها أكدت الدكتورة حنان اسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، أن المجلس التصديرى يعمل حاليا على زيادة تواجد صادراتنا باسواق رومانيا والهند والصين والإمارات إلى جانب دراسة الفرص الواعدة لزيادة صادرات القطاع لدول تجمع الميركسور بعد تفعيل اتفاق تحرير التجارة بينها وبين مصر، مع التركيز على 10 منتجات عليها طلب كبير فى اسواق دول التجمع التى تضم البرازيل والأرجنتين وباراجواى وأراجواى.