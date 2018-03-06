التحقيق مع 5 موظفين بشركة سيارات شهيرة فى الجيزة لاتهامهم بالنصب

التحقيق مع 5 موظفين بشركة سيارات شهيرة فى الجيزة لاتهامهم بالنصبالثلاثاء، 06 مارس 2018 12:56 م
محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
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تحقق نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، مع 5 موظفين بإحدى شركات السيارات الشهيرة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين بالعجوزة.
تحقيقات النيابة الأولية، كشفت تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال الامة، بلاغا من بعض المواطنين، يفيد بأنهم تعرضوا للنصب من قبل بعض الموظفين بشركة سيارات شهيرة، مشيرين إلى أنهم حصلوا على مبالغ مالية منهم نظير استلام سياراتهم، إلا أن الشركة لم تسلمهم السيارات فى الموعد المحدد، وعند طلبهم باسترجاع قيمة المبالغ التى سددونها امتنعوا عن السداد، وطالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
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