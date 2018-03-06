التحالف اليمنى: الحوثيون جندوا أكثر من 900 طفل خلال 2017

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أكد المدير التنفيذى للتحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجى أن مليشيا الحوثى الانقلابية مارست مختلف أنواع الاستقطاب للأطفال سواء بالترغيب والتعبئة الفكرية أو بالتجنيد الإجباري.

وأشار البذيجى، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إلى أن عملية التجنيد الإجبارى للأطفال رافقها كثير من الانتهاكات أبرزها حرمان الأطفال من التعليم والاستغلال الجنسى من قبل المجندين الأكبر سناً، وكذلك تم قتل الكثير من الأطفال أثناء اشتراكهم بأعمال عسكرية.



وقال البذيجى، فى كلمته التى قدمها اليوم الثلاثاء فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف: "تتزايد مأساة الطفولة فى اليمن كل يوم بتزايد الانتهاكات بحق الطفولة من قبل المليشيا والتنظيمات الإرهابية واستخدامهم فى أعمال عسكرية من قبل مليشيا الحوثى المسلحة بشكل كبير، حيث تشير تقارير منظمات المجتمع المدنى اليمنى إلى أن ثلث مقاتلى المليشيا الحوثية من الأطفال، مشيراً إلى أن التحالف وثق 902 حالة تجنيد أطفال من قبل الحوثيين خلال العام 2017."

وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، حماية الأطفال فى اليمن فى ظل وجود الجماعات المسلحة وعلى رأسهم مليشيا الحوثي.