البورصة تقرر إعادة التعامل على "مصر جنوب إفريقيا" بداية من جلسة الغد







كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على إعادة التعامل على أسهم شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات ببورصة النيل اعتبارا من بداية جلسة تداول غداً الأربعاء، وذلك فى ضوء كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الوارد للبورصة.

كانت مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، قد أصدرت بياناً أعلنت فيه أن رئيس مجلس الإدارة بشخصه قام بتوضيح موقفه من قضايا غيابية ليست لها علاقة بصفته الوظيفية، ولا تؤثر على مركز الشركة.

وأوضحت مصر جنوب افريقيا للاتصالات، أن القضايا المرفوعة على رئيس مجلس الإدارة بمجال تجارة رجال الأعمال، مضيفاً أن "حدوث مثل هذه القضايا طبيعى"، وتابعت الشركة: "تلك الأحكام يقف تنفيذها بمجرد الطعن عليها".

وتشمل الأحكام الغيابية، صدور الحكم فى الجنحة رقم 1717 بتاريخها فى أبريل الماضى، تفيد حبس رئيس مجلس الإدارة غيابياً سنة كاملة مع الشغل وكفالة قدرها 500 جنيه، بسبب شيكات مرتدة بدون رصيد.

كما تتضمن الأحكام، الحكم فى الجنحة رقم 2090، تفيد حبس المعنى بالقضية، 3 سنوات وكفالة بقيمة ألف جنيه، بسبب شيكات مرتدة بدون رصيد أيضاً.

وتحولت مصر جنوب أفريقيا للخسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، بواقع 85.07 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 353.2 ألف جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.