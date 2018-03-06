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"الاستئصال الآمن للغدة الدرقية" مؤتمر للجمعية العلمية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 06 مارس 2018 10:51 م
"الاستئصال الآمن للغدة الدرقية" مؤتمر للجمعية العلمية بكفر الشيخ جانب من المؤتمر





كفر الشيخ - محمد سليمان
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عقدت الجمعية العلمية لأطباء كفر الشيخ مؤتمرها الجراحى العاشر عن الاستئصال الآمن للغدة الدرقية بمقر نقابة الأطباء، بحضور الدكتور حامد رشاد أستاذ الجراحة العامة، رئيس أقسام الجراحة الأسبق ببنها، والدكتور أحمد فرج القاصد أستاذ جراحة الأورام، نائب رئيس جامعة شبين الكوم، والدكتور عاطف عبد الغنى رئيس أقسام الجراحة ببنها، والدكتور وليد عبد الحليم أستاذ جراحة الرقبة بالإسكندرية، ومها بندق أستاذ الغدد الصماء بالإسكندرية، والدكتور طه إسماعيل أستناذ الجراحة بطنطا، ولفيف من جراحى مراكز محافظه كفر الشيخ المختلفة، وبعض المحافظات المجاورة مثل المنصورة والبحيرة.

 

وأكد أحمد السعدى، أمين عام الجمعية العلمية لأطباء كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، تناول المؤتمر الإرشادات الدولية الحديثة للتعامل مع الأمراض المختلفة للغدة الدرقية والإجراءات المتبعة للاستئصال الآمن لها تجنبا لحدوث مضاعفات، وتطرق لكيفية التعامل مع المضاعفات عند حدوثها، كما تناول المؤتمر أورام الغدة الدرقية وكيفية علاجها.

 


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