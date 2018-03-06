video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 06:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الاتحاد المصرى للسباحة يختار "دهب" رئيسا لمنطقة الصعيد

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:34 م
الاتحاد المصرى للسباحة يختار "دهب" رئيسا لمنطقة الصعيد سباحة - أرشيفية





أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق

قرر الاتحاد المصرى للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، اليوم، تشكيل منطقة الصعيد برئاسة ابن أسوان المهندس أدهم دهب.

 

من جانبه، أكد "دهب" أن تشكيل منطقة الصعيد للسباحة يتكون من سمير عوض نائب للرئيس، وعاطف أبو العيون أمين الصندوق، ودكتور أحمد نور سكرتيرا، وعضوين آخرين.

 

وأضاف الرئيس الجديد لمنطقة الصعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة القادمة ستشهد انتشار للعبة فى كافة أنحاء الصعيد وسيكون هناك اهتمام بالغ باللعبة وسنعرض على مجلس الاتحاد مجموعة من الأفكار لتطوير السباحة فى مصر عامة، بالإضافة إلى تنفيذ مهرجانات محلية وعربية ودولية فى أسوان خاصة فى رياضة السباحة لمسافات طويلة.

 

يذكر أن المهندس أدهم دهب هو أمين عام جمعية رجال الأعمال بأسوان، ورئيس غرفة السلع السياحية، وعضو السابق بمجلس إدارة نادى أسوان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ أسوان يفتتح المهرجان الأول لمدن التعلم بمتحف النيل

الاتحاد المصرى للسباحه

ادهم دهب

اسوان

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

وزيرة التضامن: غدًا آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات باستثناء شمال سيناء

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

صور.. بدر عبد العاطى: ألمانيا ترى مصر ركيزة استقرار فى منطقة ملتهبة

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية

تمارين رياضية لعلاج الكرش

تمارين رياضية لعلاج الكرش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة