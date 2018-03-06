الاتحاد المصرى للسباحة يختار "دهب" رئيسا لمنطقة الصعيد







أسوان - عبد الله صلاح

قرر الاتحاد المصرى للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، اليوم، تشكيل منطقة الصعيد برئاسة ابن أسوان المهندس أدهم دهب.

من جانبه، أكد "دهب" أن تشكيل منطقة الصعيد للسباحة يتكون من سمير عوض نائب للرئيس، وعاطف أبو العيون أمين الصندوق، ودكتور أحمد نور سكرتيرا، وعضوين آخرين.

وأضاف الرئيس الجديد لمنطقة الصعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفترة القادمة ستشهد انتشار للعبة فى كافة أنحاء الصعيد وسيكون هناك اهتمام بالغ باللعبة وسنعرض على مجلس الاتحاد مجموعة من الأفكار لتطوير السباحة فى مصر عامة، بالإضافة إلى تنفيذ مهرجانات محلية وعربية ودولية فى أسوان خاصة فى رياضة السباحة لمسافات طويلة.

يذكر أن المهندس أدهم دهب هو أمين عام جمعية رجال الأعمال بأسوان، ورئيس غرفة السلع السياحية، وعضو السابق بمجلس إدارة نادى أسوان.