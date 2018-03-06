الاتحاد الأوروبى: نأمل بنتيجة إيجابية بقضية جنديين يونانيين محتجزين بتركيا







بروكسل (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن تكون هناك نتيجة إيجابية فى قضية جنديين يونانيين ألقى القبض عليهما فى تركيا الأسبوع الماضى.

وقال متحدث باسم المفوضية فى مؤتمر صحفى "نأمل فى نتيجة سريعة وإيجابية لهذه القضية تتماشى مع علاقات حسن الجوار".

وقالت وسائل إعلام تركية إن محكمة تركية قضت يوم الجمعة الماضى، باستمرار حبس الجنديين اللذين ألقى القبض عليهما بعد عبورهما منطقة حدودية كثيفة الغابات إلى تركيا فى ظروف جوية سيئة، وذلك على الرغم من طلب اليونان إعادتهما سريعا.