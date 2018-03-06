الإسكان: 750 مليون جنيه لتحويل كابلات الضغط العالى إلى أرضية بـ 12 منطقة

بدأت منذ قليل، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتى الإسكان والكهرباء ومحافظتي القاهرة والجيزة لتحويل كابلات الضغط العالى من هوائية إلى أرضية، لإزالة الخطورة عن12 منطقة بالمحافظتين.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن محافظتى القاهرة والجيزة ، تحتل أكبر عدد من المناطق العشوائية التى بها كابلات هوائية أعلى المنازل ، بتكلفة 750 مليون جنيه.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول التعاون، أن الوزارة لا تدخر جهدا لتوفير حياة أفضل للمواطنين وخاصة فى القرى والأرياف .