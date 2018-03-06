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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:21 م
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الأمن الروسى يفكك خلية إرهابية فى داغستان تجند مسلحين وترسلهم لسوريا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:02 م
الأمن الروسى يفكك خلية إرهابية فى داغستان تجند مسلحين وترسلهم لسوريا الأمن الروسى - أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالى الروسية تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى تعمل على تجنيد سكان محليين فى جمهورية داغستان لإرسالهم للقتال ضمن صفوف التنظيم الإرهابى فى سوريا.

وأوضحت الهيئة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أنها ألقت القبض على منظم هذه الأعمال غير القانونية و4 من أنصاره كانوا قد عملوا على تجنيد 4 مواطنين على الأقل لمغادرة روسيا، بعد أن تم تدريبهم فى مخيمات ميدانية تابعة للتنظيم الإرهابى من قبل عناصر فعالين فى تشكيلاته المسلحة.

وأشارت الهيئة إلى ضبطها كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر التى حصل عليها أعضاء تنظيم "داعش" بطرق غير مشروعة بغرض تنفيذ هجمات إرهابية فى منطقة شمال القوقاز الفيدرالية.

 


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