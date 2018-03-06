الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلى لليوم العشرين







أ ش أ

يواصل الأسرى الإداريون الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية منذ 20 يوما.



وذكر نادى الأسير - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن من بين المعتقلين الإداريين ثلاثة قاصرين أعمارهم (17 عاما) وهم: أحمد صلاح من مخيم الجلزون حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إدارى لمدة ستة أشهر وهو معتقل منذ 16 فبراير الماضي، وليث أبو خرمة من بلدة كفر عين أُصدر بحقه أمرى اعتقال إداريين مدتهما أربعة أشهر وهو معتقل منذ 20 سبتمبر الماضي، وحسام أبو خليفة من بيت لحم معتقل منذ نوفمبر الماضى وقد صدر بحقه أمرى اعتقال إداريين مدتهما أربعة أشهر.



وأضاف البيان أن هناك أيضا ثلاث نساء من ضمن الأسرى الإداريين هن: النائبة خالدة جرار، وبشرى الطويل، وخديجة ربعي، وهن محتجزات فى معتقل (هشارون).



يذكر أن نحو 500 أسير إدارى يقبعون فى سجون الاحتلال (النقب، ومجدو، وعوفر، وهشارون)، والاعتقال الإدارى هو الاعتقال الذى يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أدلة أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.