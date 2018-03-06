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الثلاثاء، 06 مارس 2018 05:59 ص
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ارتفاع عدد وفيات الكوليرا فى مالاوى إلى 19 شخصا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 02:15 ص
ارتفاع عدد وفيات الكوليرا فى مالاوى إلى 19 شخصا الكوليرا





رويترز
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 قالت وزارة الصحة فى مالاوى أمس الإثنين إن عدد وفيات مرض الكوليرا زاد من ثمانية إلى 19 حالة فى أنحاء البلاد.

وذكرت الوزارة فى بيان أن عدد الحالات الإصابة ارتفع من 546 حالة مسجلة فى يناير كانون الثانى إلى 718 فى 13 من 28 منطقة بالبلاد،مضيفة أن حالات الوفاة بلغت 19.

وأوضحت الوزارة أن معظم الحالات مسجلة فى العاصمة ومنطقتى ليلونجوى وكارونجا، على الحدود مع زامبيا، والتى تبلغ إجمالا 552 حالة إصابة و14 حالة وفاة .

ويرجع سبب ظهور المرض إلى مياه شرب من مصادر ملوثة.


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