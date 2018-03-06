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ارتفاع عدد الوزارات العاملة بموزانة البرامج والأداء إلى 16 وزارة بـ2018

الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:00 ص
ارتفاع عدد الوزارات العاملة بموزانة البرامج والأداء إلى 16 وزارة بـ2018 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب مصطفى عبد التواب
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن ارتفاع عدد الوزارات التى تعمل بموزانة البرامج والأداء ، إلى 16 وزارة خلال إعداد خطة العام المالى الجارى، وذلك بزيادة 10 وزارات عن العام الماضى حيث كان العمل بموازنة البرامج والإداء من خلال 6 وزارات فقط، مؤكدين أن الوزارة تسعى لعمل جميع الوزارات بموازنة البرامج والأداء بحلول عام 2020.

وبحسب مصدر بوزارة التخطيط، فإنه من بين الوزارات التى تنضم لموازنة البرامج والأداء خلال العام الجارى، وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم و الاسكان والتجارة والصناعة والاتصالات والقوى العامة والبيئة والآثار والتموين.

وتعقد وزارة التخطيط سلسلة من ورش العمل لتدريب مسؤولى الموزانة فى الوزارات المختلفة على إعداد موزانة البرامج والأداء،  تناول ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد وترشيد استخدام المياه والطاقة في كافة البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.


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