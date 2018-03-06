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الثلاثاء، 06 مارس 2018 02:58 ص
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خلال ديسمبر الماضى..

ارتفاع انتاج الغاز الطبيعى لـ3.4 مليون طن وانخفاض استهلاك الوقود لـ2.9

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:00 ص
ارتفاع انتاج الغاز الطبيعى لـ3.4 مليون طن وانخفاض استهلاك الوقود لـ2.9 حقل غاز - أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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كشف مصدر مسئول بقطاع البترول عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز بنهاية شهر ديسمبر الماضى ليصل إلى 3.4 مليون طن من الغاز، ارتفاعا من 2.7 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2016.

وتأتى هذه الزيادة نتيجة تشغيل 4 مشروعات رئيسية خلال العام الماضى بداية من المرحلة الأولى من حقول شمال الاسكندرية حقلا تورس وليبرا، وأيضا مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر، وكذلك المرحلة الأولى من حقل أتول، بالإضافة إلى الزيادات المستمرة فى إنتاج حقل نورس.

وبحسب المصدر فإن الاستهلاك ارتفع أيضا خلال شهر ديسمبر الماضى ليصل إلى 3.6 مليون طن ، مقارنة بنحو 3.2 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2016.

وأضاف المصدر أن انتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز قد ارتفع خلال شهر ديسمبر الماضى إلى 2.8 مليون طن بالمقارنة مع 2.7  خلال شهر ديسمبر 2016.

وبحسب المصدر فإن استهلاك المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والمازوت قد انخفض خلال شهر ديسمبر الماضى لتسجل نحو 2.9 مليون طن، بالمقارنة مع 3.1 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2016.

كانت الحكومة قد أقرت 3 زيادات فى أسعار المواد البترولية فى أعوام 2014 و2016 و2017، وارتفعت أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة فى 29 يونيو 2017، حيث وصل سعر البنزين 80 إلى 3.65 جنيها للتر بعدما كان 235 قرشا، والبنزين 90 وصل إلى 5 جنيهات للتر بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه للتر ، والبوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.


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