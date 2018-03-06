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ارتفاع الاحتياطى اللبنانى من الدولار 1.4 مليار دولار خلال شهرين

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:34 م
ارتفاع الاحتياطى اللبنانى من الدولار 1.4 مليار دولار خلال شهرين رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزى





رويترز
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قال محافظ مصرف لبنان المركزى، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطيات الدولارية للبنك زادت 1.4 مليار دولار فى أول شهرين من العام الجارى، فى حين تجاوز إجمالى الأصول 43 مليار دولار.

وأضاف المحافظ رياض سلامة، فى كلمته اليوم بمؤتمر اقتصادى فى العاصمة بيروت، إن قيمة الزيادة فى الاحتياطى خلال آخر شهرين 1.4 مليار دولار، بينما قد أبلغ رويترز فى وقت سابق بأن الاحتياطى العام للبنك المركزى وأصوله بالعملات الصعبة زاد 1.5 مليار دولار فى أول شهرين من 2018.

وقالت وكالة رويترز، إن "سلامة" أبلغها بأن زيادة سعر الفائدة بالعملة المحلية نحو نقطتين مئويتين فى نوفمبر الماضى كان كافيا لمعالجة الاختلالات فى السوق، ومن ثم فإن المتوقع "استقرار أسعار الفائدة" خلال الفترة المقبلة.


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