احتجاز حالة اشتباة إصابة بانفلونزا الطيور بالمنوفية







المنوفية- محمود شاكر

احتجزت مستشفى حميات أشمون، حالة لطفلة يشتبة بإصابتها بأنفلونزا الطيور.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، باستقبال مستشفى حميات أشمون الطفلة" م م ع " عامان ونص، مصابة بالتهاب رئوى وارتفاع بدرجات الحرارة ووصلت إلى 39 درجة ويشتبه إصابتها بانفلونزا الطيور.

تم إخطار الجهاز المعنية وتحرير المحضر رقم 2701 إدارة مركز اشمون، وتباشر النيابة التحقيقات.