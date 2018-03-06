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اتفاقية بين الإسكان والكهرباء لتحويل كابلات الضغط العالى من هوائية لأرضية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:42 م
اتفاقية بين الإسكان والكهرباء لتحويل كابلات الضغط العالى من هوائية لأرضية جانب من توقيع الاتفاقية بين الوزارتين





كتب أحمد حسن
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحافظتي القاهرة والقليوبية، لتنفيذ مشروع تحويل كابلات الضغط العالي من هوائية الي أرضية لإزالة الخطورة عن منطقة السد العالي بحي السلام بمحافظة القاهرة، و11 منطقة بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقام بالتوقيع كل من المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، واللواء محمود عشماوي، محافظة القليوبية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "تنصب بنود الاتفاقية على تمويل تنفيذ مشروع تحويل كابلات الضغط العالي الفائق من هوائية الي أرضية لإزالة الخطورة عن منطقة السد العالى بحى السلام بمحافظة القاهرة، ويقطنها حوالى 5500 أسرة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق (جهد 220 ك.ف) بطول حوالي 2 كم، و11 منطقة بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يقطنها حوالي 5700 أسرة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول حوالي 6 كم، وهي (خلف نادي البلاستيك – إبراهيم لطفي – عزبة سليم – عزبة الصعايدة – مدينة السلام – الفتح – الفير – بهتيم – عزبة المرجوشي – مساكن اسكو – عزبة العرب)، موضحاً أن هذه المناطق مُدرجة بالخريطة القومية للمناطق غير الآمنة، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 6 أشهر".

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لديها خطة مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان تقدر بحوالي 1.7 مليار جنيه، لتطوير المناطق غير الآمنة التي يعيش سكانها تحت أبراج الضغط المتوسط، وذلك من خلال دفن الكابلات، وتم البدء بالأماكن الأكثر خطورة، وسنتابع تطوير بقية الأماكن طبقاً لدرجة خطورتها، موضحاً أن وزارة الكهرباء لديها خطة كبيرة تقدر بأكثر من 40 مليار جنيه، لتعزيز شبكات النقل والتوزيع، بجميع قرى الجمهورية.

فيما أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه سيتم تحويل كابلات الضغط العالي التي تؤثر على صحة السكان، من هوائية الي أرضية، لإزالة الخطورة عن المباني الواقعة تحتها، والتي تضم حوالي 11200 أسرة مستفيدة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تحويل الكابلات الهوائية إلي كابلات أرضية (توليد شمال القاهرة / هليوبوليس) جهد 220 ك.ف، بداية من محطة توليد شمال القاهرة وحتى محطة محولات هليوبوليس علي المسار المقترح بطول 12 كم تقريباً، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه، وذلك وفقاً للمسار المقترح من وزارة الكهرباء، ووافقت عليه محافظتا القاهرة والقليوبية.

 

 

توقيع البروتوكول (1)
توقيع البروتوكول (1)

 

توقيع البروتوكول (2)
توقيع البروتوكول (2)
توقيع البروتوكول (3)
توقيع البروتوكول (3)

 

توقيع البروتوكول (4)
توقيع البروتوكول (4)

 


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كابلات الضغط العالى

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