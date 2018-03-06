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إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عدد من الخفراء بالصف

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:37 م
إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بين عدد من الخفراء بالصف مشاجرة بالأسلحة البيضاء- أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين 9 من أفراد الأمن الخاص "خفراء"، بسبب الخلاف على أولوية تأمين شركة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 9 خفراء، أمن خاص بسبب الخلاف علي أولوية تأمين شركة، حيث أطلق أحدهم أعيرة نارية.
 
وأسفرت المشاجرة عن إصابة طرفي المشاجرة، وتم ضبط المتهمين، كما تم ضبط اثنين من أفراد الأمن العاملين بالشركة لاتهامهما بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتشاجرين، وحرر محضر بالواقعة.
 
وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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