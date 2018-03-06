إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوى اتجاه القاهرة الكيلو 49 مدخل الجلاء بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء جمال الرشيدى بحادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بالطريق الصحراوى اتجاه القاهرة الكيلو 49 مدخل الجلاء.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفى العامرية المركزى، وإزالة أثار الحادث وجار تحرير المحضر اللازم.