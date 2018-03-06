إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوى

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 ليبيين إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة بطريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.