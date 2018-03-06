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إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بالأقصر بسبب لهو الأطفال

الثلاثاء، 06 مارس 2018 09:27 م
إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بالأقصر بسبب لهو الأطفال مشاجرة - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 3 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة أبوالجود بوسط مدينة الأقصر، تم نقلهم لمستشفى الأقصر العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، إخطارا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بعزبة الصفيح وشارع حجاج بلي بالعزبة بمنطقة أبو الجود، بسبب خلافات نتيجة لهو الأطفال، وأسفرت عن إصابة 3 من العائلتين بكدمات وجروح نتيجة تراشق الحجارة والزجاجات فيما بينهما، فتم نقلهما لمستشفى الأقصر العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 
 

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