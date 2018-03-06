إصابة عامل بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بقنا







قنا - وائل محمد

أصيب أحد الأشخاص بطلق نارى، مساء اليوم الثلاثاء، فى اشتباكات بين أبناء عائلة واحدة بمركز دشنا شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب مشاجرة بين أبناء عائلة واحدة بمدينة دشنا، وإصابة "محمد . ن . ع، 49 عاماً"، عامل، بطلق ناري، بسبب خلافات على أحقية ملكية قطعة أرض بين أبناء العائلة، وتطورت إلى مشاجرة.



تم نقل المصاب لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.





