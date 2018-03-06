إصابة شخصين واحتراق منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج







سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين، وذلك بعد إصابة شخصين، واشتعال النيران فى منزل مكون من طابقين بسبب خلافات الجوار.

كان اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة قسم جرجا، ووجود مصابين وحريق بمنزل.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث جرجا، بوجود مشاجرة ونشوب حريق بشارع مرزوق دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "أحمد ع ع" 29 سنة عامل مصاباً بحروق من الدرجة الثانية، بالجانب الأيمن وسحجات باليدين و"مروة ا س ع" 24 سنة ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم و"أميرة ع ع" 20 سنة ربة منزل.

وطرف ثانى "مصطفى ن م ا" 26 سنة عامل، و"محمد ن م ا" 43 سنة ميكانيكى و"أحمد ج ا ا" 37 سنة عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية، بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط الطرفين، وبسؤالهما اتهم الطرف الأول، الطرف الثانى بالتعدى عليهم وإشعال النيران بمنزلهم "مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن، ومسقوف بأفلاق النخيل"، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وإحداث إصابتهم.

وبمواجهة الطرف الثانى، أنكروا ما نسب إليهم، وتم إخلاء المنزل نظراً لتهالكه جراء الحريق، وتم عمل كردون أمنى بالمكان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1933 جنح القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة.