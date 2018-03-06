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إصابة ثلاثة أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنوفية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 08:39 م
إصابة ثلاثة أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية





المنوفية- محمود شاكر
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أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، إثر نشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

 

 بالإنتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول " م ع ا" مصاباً بجرح طعنى شبه نافذ أسفل الكتف الأيسر، وقطع بالعضلات والحجاب الحاجز، ونزيف بالصدر وجروح قطعية بالساعد الأيمن، و" ع م ا ا " سائق مصاباً بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن، واشتباه نزيف بالبطن والصدر، وطرف ثان " ى م ى ع " عامل مصاباً بجروح سطحية بالساعد الأيسر، و"هـ م غ س" بدون عمل، وجميعهم مقيمين دائرة المركز.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش، وبحوزة الثالث سلاح أبيض" مطواة " تم التحفظ على المضبوطات بسؤال الطرفين إتهم كلاً منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم بسبب لهو الأطفال تحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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