إصابة أمين شرطة برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب أمين شرطة بقرية سلامون بحرى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، برش خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين والد زوجته وشقيقها، لخلافات أسرية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ش ا ع" 34 سنة، أمين شرطة، مصابا برش خرطوش فى البطن والرأس.

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصاب تبين أن سبب إصابته مشاجرة بينه وبين والد زوجته "ع م ع" وشقيق زوجته، بسبب خلافات أسرية، وتعديه على زوجته بالضرب، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.