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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:02 ص
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إسعاف محافظة بنى سويف: 8 قتلى و 229 مصابا فى 194 مشاجرة خلال عام 2017

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:09 ص
إسعاف محافظة بنى سويف: 8 قتلى و 229 مصابا فى 194 مشاجرة خلال عام 2017 مشاجره - أرشيفية





بنى سويف : هانى فتحى
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" سنج ومطاوي وأسلحة نارية " أدوات للمشاجرات داخل محافظة بنى سويف بمراكزها السبعة والقرى التابعة لها ،تلك الظاهرة التى انتشرت بصورة ملفتة للنظر خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذي تحول الى ظاهرة سيئة انتقلت من القرى للمدن .
 
وحسب إحصائية صادرة عن مرفق إسعاف محافظة بنى سويف، فان قرى ومراكز بنى سويف شهدت خلال عام 2017 ، نحو 175 مشاجرة أصيب خلالها 212 شخص وقتل فيها شخصان ، فيما أصيب 17 شخص وقتل 6 آخرين فى 19 واقعة طلق ناري شهدتها المحافظة.
 
 
 
 

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