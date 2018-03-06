إسعاف محافظة بنى سويف: 8 قتلى و 229 مصابا فى 194 مشاجرة خلال عام 2017







بنى سويف : هانى فتحى

" سنج ومطاوي وأسلحة نارية " أدوات للمشاجرات داخل محافظة بنى سويف بمراكزها السبعة والقرى التابعة لها ،تلك الظاهرة التى انتشرت بصورة ملفتة للنظر خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذي تحول الى ظاهرة سيئة انتقلت من القرى للمدن .

وحسب إحصائية صادرة عن مرفق إسعاف محافظة بنى سويف، فان قرى ومراكز بنى سويف شهدت خلال عام 2017 ، نحو 175 مشاجرة أصيب خلالها 212 شخص وقتل فيها شخصان ، فيما أصيب 17 شخص وقتل 6 آخرين فى 19 واقعة طلق ناري شهدتها المحافظة.