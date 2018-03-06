إسعاف محافظة بنى سويف: 8 قتلى و 229 مصابا فى 194 مشاجرة خلال عام 2017

إسعاف محافظة بنى سويف: 8 قتلى و 229 مصابا فى 194 مشاجرة خلال عام 2017الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:09 ص
مشاجره - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى
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" سنج ومطاوي وأسلحة نارية " أدوات للمشاجرات داخل محافظة بنى سويف بمراكزها السبعة والقرى التابعة لها ،تلك الظاهرة التى انتشرت بصورة ملفتة للنظر خلال الفترة الأخيرة ، الأمر الذي تحول الى ظاهرة سيئة انتقلت من القرى للمدن .
وحسب إحصائية صادرة عن مرفق إسعاف محافظة بنى سويف، فان قرى ومراكز بنى سويف شهدت خلال عام 2017 ، نحو 175 مشاجرة أصيب خلالها 212 شخص وقتل فيها شخصان ، فيما أصيب 17 شخص وقتل 6 آخرين فى 19 واقعة طلق ناري شهدتها المحافظة.
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