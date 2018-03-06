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إسعاف المنوفية يستضيف اجتماع محافظات الدلتا لمناقشة خطة تأمين انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:02 م
إسعاف المنوفية يستضيف اجتماع محافظات الدلتا لمناقشة خطة تأمين انتخابات الرئاسة مديرو الإسعاف بمحافظات إقليم الدلتا





المنوفية - محمد فتحى
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عقد اليوم مديرو الإسعاف بمحافظات إقليم الدلتا، والذى يشمل محافظات المنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، اجتماعا، وذلك لمناقشة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة بمحافظة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور رامى الناظر رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية، والدكتور سامى النجار مدير إسعاف إقليم الدلتا، والدكتور أمجد عبد الحميد مدير إسعاف المنوفية، والدكتور مجدى عوض مدير إسعاف الغربية، والدكتور هانى جميعة مدير إسعاف الدقهلية، والدكتور محمد طنطاوى مدير إسعاف دمياط، ومفيد الغبيسى مشرف إقليم الدلتا، بالإضافة إلى العديد من مشرفين التشغيل بالدلتا.

 

الجدير بالذكر أن دكتور أمجد عبد الحميد، مدير عام إسعاف محافظة المنوفية، أعلن استعداده لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمحافظة.

 

وذلك بالدفع بعدد ٤٠ سيارة إسعاف متحركة باللجان الفرعية، وأيضا سيتم تمركز ٨ سيارات ثابتة باللجان العامة والرئيسية، وذلك بمتابعة وإشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية، كما سيتم تأمين عملية الفرز بعدد من سيارات الإسعاف الإضافية.


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