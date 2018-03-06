إخلاء سبيل صاحب بازار سياحى بكفالة بتهمة الاستيلاء على 32 قطعة أثرية







أسوان ـ ندى سليم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أسوان، اليوم، الثلاثاء، بإخلاء سبيل صاحب بازار سياحى، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك عقب اتهامه بإخفاء 32 قطعة أثرية تمهيدا لبيعها لتجار الآثار.

وكشفت تحريات العقيد خالد العيسوى، رئيس مباحث إدارة شرطة السياحة والآثار بأسوان، أن المتهم "ى.ف.م" صاحب بازار سياحى بمدينة أسوان، قام بتجميع عدد من القطع الأثرية داخل البازار بغرض بيعها لتجار الآثار، وبتفتيش البازار، تم ضبط عدد من الأوانى الفخارية، وتمثال حجرى متوسط الطول وقطع اثرية مختلفة الأشكال.

ومن جانبها أمرت نيابة أسوان، بندب لجنة مشكلة من هيئة الآثار، لفحص القطع المضبوطة وتحديد قيمتها الأثرية.