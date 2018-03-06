إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة خطف فتاة واغتصابها داخل شقته بروض الفرج

إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة خطف فتاة واغتصابها داخل شقته بروض الفرجالثلاثاء، 06 مارس 2018 12:47 م
جريمة الاغتصاب - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشارين نبيل يوسف، وياسر الأحمداوى، وسكرتارية محمد عطية، وحمدى محمد، بإحالة أوراق عاطل إلى فضيلة المفتى، لاتهامه بالخطف والتعدى الجنسى.
كانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها مع المتهم "سعيد ع"، عامل، بشأن واقعة اختطافه إحدى الفتيات والتعدى عليها جنسياً، ومواقعتها بدون رغبتها، داخل شقته بعد إيهامها بالعمل لديه.
وقالت أوراق القضية التى حملت رقم ٦٢٤٣ لسنة ٢٠١٦ جنايات روض الفرج، أن المتهم طلب سيدة للعمل لديه عبر صفحته على الفيس بوك، وفور وصول المجنى عليها لشقته وضع لها مخدرا بكوب لتشربه وتفقد وعيها، ليعتدى عليها جنسيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليها فور أن فاقت من آثار المخدر، توجهت على الفور لتحرير محضر بالواقعة، وبعد أن كثفت الأجهزة الأمنية من مجهوداتها ألقت القبض عليه، وقررت المحكمة قرارها المتقدم.
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