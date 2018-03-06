إجراء امتحانات شهادة الأساس ببلدة سودانية بعد توقفها لمدة 20 عاما







أ ش أ

قال نائب والى ولاية النيل الأزرق السودانية، عبد الرحمن بلعيد، إن امتحانات شهادة مرحلة الأساس -التى بدأت اليوم الثلاثاء على مستوى جمهورية السودان- تم إجراؤها فى بلدة الكرمك المتاخمة للحدود الإثيوبية، لأول مرة منذ 20 عاما بعد توقفها بسبب الحرب.

وتبعد الكرمك نحو 587 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم و136 كيلومترا من الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق و99 كيلومترا من أصوصا الإثيوبية.



وأضاف بلعيد، فى تصريح صحفي، أن الوالى حسين يس حمد، قرع الجرس، صباح اليوم الثلاثاء، إيذانا ببدء امتحانات شهادة الأساس بمركز الكرمك، موضحا جلوس 103 تلاميذ بمركز الكرمك للامتحان لأول مرة منذ عام 1998، مؤكدا أن تلك الخطوة تعتبر دليلا على اتساع رقعة الأمن والسلام بالولاية.



وفى سياق متصل، قال بلعيد، إن الطلاب أدوا اليوم امتحانات شهادة الأساس من مركز الرحل بمدرسة الزهراء بمدينة الدمازين والذى يضم 135 تلميذا، منوها بأن جلوس أبناء الرحل والعائدين للامتحانات يؤكد اهتمام حكومة الولاية وحرصها على تهيئة البيئة المدرسية لكافة الشرائح.

