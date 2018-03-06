أوناش المرور ترفع حطام حوادث تصادم كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو







كتب عبد الرحمن سيد

رفعت أوناش المرور حطام حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر و لم ينتج عنها وقوع مصابين كما تم سحب جميع الكثافات المرورية التى ظهرت أعلى محور 26 يوليو و تصفية الكثافات فى الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر حتى ميدان لبنان وسط تمركز رجال المرور لملاحظة حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر و محور 26 يوليو بوقوع حوادث مرورية و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .