أوناش المرور ترفع حطام حوادث تصادم كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو

أوناش المرور ترفع حطام حوادث تصادم كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليوالثلاثاء، 06 مارس 2018 10:27 ص
حادث مرورى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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رفعت أوناش المرور حطام حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر و لم ينتج عنها وقوع مصابين كما تم سحب جميع الكثافات المرورية التى ظهرت أعلى محور 26 يوليو و تصفية الكثافات فى الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر حتى ميدان لبنان وسط تمركز رجال المرور لملاحظة حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر و محور 26 يوليو بوقوع حوادث مرورية و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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