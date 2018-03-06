video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أوناش المرور ترفع حطام حوادث تصادم كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو

الثلاثاء، 06 مارس 2018 10:27 ص
أوناش المرور ترفع حطام حوادث تصادم كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو حادث مرورى-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

رفعت أوناش المرور حطام حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر و لم ينتج عنها وقوع مصابين كما تم سحب جميع الكثافات المرورية التى ظهرت أعلى محور 26 يوليو و تصفية الكثافات فى الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر حتى ميدان لبنان وسط تمركز رجال المرور لملاحظة حركة السيارات.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر و محور 26 يوليو  بوقوع حوادث مرورية و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

تباطؤ حركة المرور فى مدينة نصر بسبب كسر ماسورة مياه

تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه رمسيس بسبب حادث تصادم سيارتين

زحام مرورى أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان إثر حادث تصادم سيارتين

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حادث مرورى

كوبرى اكتوبر

مرور القاهرة

محور 26 يوليو




لا تفوتك
رويترز: مصر تحدد سعر الدولار بـ 17.5 جنيه فى موازنة 2018-2019

رويترز: مصر تحدد سعر الدولار بـ 17.5 جنيه فى موازنة 2018-2019

فيديو.. الفنزويليون يتناولون الكلاب بسبب نقص الغذاء

فيديو.. الفنزويليون يتناولون الكلاب بسبب نقص الغذاء

صور وفيديو.. هدم أخطر منطقة عشوائية بالقاهرة.. نقل 1300 أسرة يسكنون أسفل الصخور بـ"إسطبل عنتر" وتوفير بديل ملائم.. لجنة علمية لبحث كيفية الاستفادة من المكان.. والمحافظة تبحث تظلمات غير المستحقين

صور وفيديو.. هدم أخطر منطقة عشوائية بالقاهرة.. نقل 1300 أسرة يسكنون أسفل الصخور بـ"إسطبل عنتر" وتوفير بديل ملائم.. لجنة علمية لبحث كيفية الاستفادة من المكان.. والمحافظة تبحث تظلمات غير المستحقين

بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. وزيرة الهجرة تنهى جولتها بأستراليا وتتجه لكندا لحث المصريين على المشاركة.. تستعرض فيلم حكاية وطن عن إنجازات الدولة.. والسفارات تذكر الجاليات بأماكن التصويت

بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. وزيرة الهجرة تنهى جولتها بأستراليا وتتجه لكندا لحث المصريين على المشاركة.. تستعرض فيلم حكاية وطن عن إنجازات الدولة.. والسفارات تذكر الجاليات بأماكن التصويت

البسى الصندل على الشراب.. أحذية صيف 2018 شكل تانى

البسى الصندل على الشراب.. أحذية صيف 2018 شكل تانى

نائب رئيس الزمالك: "الأقنعة" سقطت عن مدعى حب النادى

نائب رئيس الزمالك: "الأقنعة" سقطت عن مدعى حب النادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة