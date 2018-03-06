"أنغامى": 75 مليون عدد مستخدمى التطبيق بالعالم منهم 16 مليون بمصر







كتبت: هبة السيد

كشف حسام الجمل مدير العلامة التجارية فى "أنغامى"، عن عدد مستخدمى التطبيق حول العالم يبلغ نحو 57 مليون شخص، وفى مصر يصل العدد إلى ما يقارب الـ 16 مليون مستخدم.

وقال خلال مشاركته بمنتدى التسويق والتجارة الإلكترونية الثالث، المنعقد على هامش المؤتمر السنوى الخامس "وطن رقمى" الذى تنظمه غرفة تكنولوجيا المعلومات، أن أى منتج يمر بأربعة مراحل، بداية من التعريف بالمنتج، يليها النمو، ثم الثبات، وفى النهاية التراجع، مضيفاً أن كل مرحلة يجب أن تتمتع بأنشطة محددة للحفاظ على دورة حياة المنتج فى السوق.

وأكد الجمل، على ضرورة التعرف على المستخدمين بوضوح بما يسمح للشركات بتوصيل الرسائل بسهولة، مبينا أن المستهلكين ينقسمون إلى خمسة فئات هم المبتدئين، يليهم المستهلكين الاوائل، وكليهما يمثل 15% من إجمالى المستخدمين، ويمكن الاعتماد على هؤلاء لتحقيق نسبة كبيرة من المبيعات دون انفاق استثمارات هائلة.

واستعرض مدير العلامة التجارية فى "أنغامى"، عدد من العوامل الهامة فى مجال التسويق الرقمى خلال الفترة المقبلة، منها أن الحصول على إهتمام المستخدمين خلال سبعة ثوانى، حيث أن متوسط مدة الإعلان على "انستجرام" يبلغ 15 ثانية، وعلى "سناب شات" نحو 10 ثوانى، مشدداً على أهمية التعامل مع توجهات المستخدمين والاعتماد على الألوان.