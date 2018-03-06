أمن الفيوم ينجح فى إعادة طفل اختطفته والدته لمساومة زوجها بفدية مليون جنيه







الفيوم – رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إعادة طفل مختطف إلي أسرته، بعدما اختطفته والدته، بالاشتراك مع متهمين آخرين لمساومة زوجها، الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية، وطلب فدية منه مليون جنيه لمرور الزوجة بضائقة مالية، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بورود بلاغ من المواطن "جمال ح أ" 30 سنة، حاصل علي دبلوم ومقيم قرية ترسا بمركز سنورس، باختطاف نجل شقيقه "حسين م ح" 5 سنوات، أثناء ذهابه لدار تحفيظ القرآن الكريم بالقرية، ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، وفي وقت لاحق وردت رسائل علي هاتفه المحمول من عدة أرقام من أشخاص مجهولين، يطلبون مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه، وتم تشكيل فريق بحث للتحرى حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه .

وأثناء السير فى إجراءات البحث والتحرى، ومن خلال التعامل فنيا مع الهاتف مجرى المساومة، تم التوصل الى الطفل وأطلق سراحه علي ساحل بحيرة قارون، وبمناقشة الطفل، أكد أن والدته "هالة ر ك" 36 سنة ربة منزل، اصطحبته داخل توك توك، وسلمته لأحد الأشخاص لا يعرفه، وفي اليوم الثاني، قام هذا الشخص بترك الطفل علي ساحل بحيرة قارون، حيث عثرت الأجهزة الأمنية عليه.

وتبين من البحث والتحريات، أن مرتكبي الحادث هم والدة الطفل، و"حمادة ر أ" 33 سنة فران، و"محمد أ ز" 30 سنة، سائق، وبضبط والدته، أقرت بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهمين لابتزاز زوجها الذي يعمل بالمملكة العربية السعودية، وطلب مبلغ مالي منه لمرورها بضائقة مالية، وأنهم قاموا بإخفاء الطفل بأحد الشاليهات بقرية تونس علي ساحل بحيرة قارون، وطلبوا فدية من والد الطفل مليون جنيه، وتخلوا عن الطفل وأطلقوا سراحه، عقب علمهم باكتشاف الواقعة، وتوصل الأجهزة الأمنية اليهم.