أفغانستان تعلن مقتل 12 مسلحًا من طالبان خلال عمليات أمنية شمال البلاد

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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 12 مسلحًا لحركة طالبان بينهم قيادي في الحركة وإصابة اثنين آخرين خلال عمليات أمنية للجيش الأفغاني في شمال البلاد.



وأوضح المتحدث باسم حكومة ولاية فارياب، عبد الكريم يوروش - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن وحدات من الجيش الأفغاني تمكنت من القضاء على 12 مسلحًا، بينهم قيادي في الحركة يدعى "زابي غازي"، أثناء عمليات أمنية شنتها الوحدات في منطقة شيرين تاجاب بولاية فارياب شمال البلاد.