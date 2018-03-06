أسعار العملات الثلاثاء 6-3-2018 واستقرار الدولار عند 17.65 جنيه







كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6-3-2018، بين الارتفاع والاستقرار، حيث شهدت عملات "اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى" ارتفاعاً، فيما شهدت عملتى الدولار الأمريكى والريال السعودى استقراراً، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية، اليوم الثلاثاء، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تتطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".



الجنيه المصرى اليوم

سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5744 جنيه للشراء، و 17.5636 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5636 جنيه للشراء

17.5636 جنيه للبيع



سعر عملة الدولار

سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً، 21.63 جنيه للشراء، و 21.82 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 24.25 جنيه للشراء 24.46 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى



ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا 58.52 للشراء ، و 58.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر الريال السعودى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.



سعر عملة الريال السعودى اليوم

المالية: غدا إطلاق مشروع تعزيز الموارد المحلية فى مصر بدعم دولى



ومن ناحية أخرى، أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة فى مجال إصلاح السياسات المالية والضريبية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، لافتا إلى أن من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التى تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من كبرى الاقتصاديات على مستوى العالم حيث يأتى على رأس أهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالميا مع الحفاظ على الاستقرار المالى للدول الأعضاء.

وقال الجارحى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر إيمانا بالثقل السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به القاهرة والمكانة التى تحتلها فى اقليمها وفى العالم، إلى جانب الترشيحات الدولية التى تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة.