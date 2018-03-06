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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-3-2018 واستقرار جميع الأعيرة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:18 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-3-2018 واستقرار جميع الأعيرة الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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استقرت  أسعار الذهب ارتفاعها بمستهل تعاملات اليوم  الثلاثاء 6-3-2018 مع توقعات بمواصلة الارتفاعات التى بدأتها الاسعار منذ ثلاثة ايام، وذلك خلال الساعات المقبلة، ليسجل عيار 21 مبلغ 650 جنيها حتى صياغة التقرير.

 

وأصبحت اسعار الذهب كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 650 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 557 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 742 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5200 جنيه.

الأوقية : 1325 دولار.

 

 أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 


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