أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6- 3-2018.

البورصة توقف التداول على 15 سهما

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ابن سينا فارما، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، الوطنية لمنتجات الذرة، السويس للأكياس، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، أوراسكوم للتنمية مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تربح 11.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 940.370 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.9 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 274.4 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 6.9 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 242.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 16022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% عند مستوى 2754 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 15789 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 881 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 506 نقطة.

وارتفعت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بسعر إغلاق 25.24 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.57 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 26.93 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.78%

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.38 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.91%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية لمنتجات الذرة بسعر إغلاق 43.35 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك بسعر إغلاق 32.77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.32%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 16.54 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 13.96 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 22.97 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.89%