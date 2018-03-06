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أستاذ جامعى متهم بسرقة محل ذهب أمام النيابة: لبست النقاب عشان أرجع حقى

الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:09 م
أستاذ جامعى متهم بسرقة محل ذهب أمام النيابة: لبست النقاب عشان أرجع حقى حبس -أرشيفية





أسوان - ندى سليم
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أدلى المتهم بارتداء نقاب لسرقة محل ذهب بمركز دراو باعترافاته أمام نيابة دراو،  وكشف قائلا: "قررت انتقم من الست اللى استولت على فلوسى ونصبت عليا وأخدت تحويشة عمرى وبعدين هربت ".

 

وأوضح المتهم ويعمل أستاذًا جامعيًا ويدعى " ط ا"، أن السيدة التى اتهمها بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف جنيه منه، تربطها صلة نسب بصاحب محل الصاغة بالمركز، فهو زوج شقيقتها لذلك قررت التخطيط لاسترداد فلوسى من خلال ارتداء نقاب حتى يخفى ملامحى واقتحام المحل وسرقة عدد من المشغولات الذهبية منه انتقاما منهم.

 

وأشار " ط ا"، إلى أنه كان يملك مبلغ مالى المشار إليه وقرر الاستثمار به من خلال شركات توظيف الأموال، لذا اتفق مع إحدى السيدات التى تعمل بهذا المجال على توظيف المبلغ مقابل دخل شهرى وأرباح مضاعفة، إلا أنه لاذت بالفرار مما أصابه بصدمة دفعته للقيام بجريمته.

 

وكان رجال المباحث بتوجيهات العميد محمود عوض، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان،  تمكنوا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على فرد روسى وسلاح ابيض عبارة عن سكين، وزجاجة ملوتوف.

 

وأمر قاضى المعارضات بمحكمة أسوان، بتجديد حبس المتهم 15 يوما بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح نارى.


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