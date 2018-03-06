أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 6-3-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 940.370 مليار جنيه.

البورصة توقف التداول على 15 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ابن سينا فارما، العالمية للاستثمار والتنمية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، الوطنية لمنتجات الذرة، السويس للأكياس، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، أوراسكوم للتنمية مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تربح 11.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 940.370 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.9 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 274.4 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 6.9 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 242.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 16022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% عند مستوى 2754 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 15789 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 881 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 506 نقطة.

وارتفعت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير 37 شركة.

مباشر تتوقع استمرار صعود البورصة

توقعت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يستمر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى الصعود حتى مستويات مقاومة 15800/ 15900 نقطة، مرجحة أن تعوق تلك المستويات المؤشر عن التقدم لمدة قليلة، قبل أن يصعد مرة أخرى.

وقالت "مباشر" فى تقريرها اليومى، الثلاثاء، إن المؤشر الرئيسى أغلق على ارتفاع ليصل إلى 15709 نقاط، وسط أحجام تداول أعلى من متوسط، وكان مستوى الدعم الثانوى عند 15400 نقطة قد نجح فى إيقاف الهبوط الذى استمر لعدة جلسات، ما دفع المؤشر مرة أخرى لاختبار الحد العلوى من القناة الصاعدة التى بدأت فى أغسطس الماضى.