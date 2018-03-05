وول ستريت جورنال: إيطاليا تواجه شلل سياسى بعد صعود الأحزاب الشعبوية

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رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إيطاليا تواجه حالة من الشلل السياسى بعد ما وصفته بـ"صدمة" صعود الأحزاب الشعبوية فى الانتخابات العامة الحالية.

وذكرت الصحيفة، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، أن إيطاليا دخلت اليوم الإثنين مرحلة من عدم الاستقرار السياسى بعد أن عززت الانتخابات العامة مكانة الشعبويين لكنها أخفقت فى تقديم فائز يمتلك دعما كافيا لحشد أغلبية فى البرلمان.

وأوضحت الصحيفة أنه مع فرز نحو 95% من الأصوات اليوم، يتوقع فوز حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات بـ32% من الأصوات، لتتجاوز التوقعات وتبرز كأكبر حزب إيطالى، وأضافت أن حركة 5 نجوم، التى حظيت بمتابعة كبيرة من خلال انتقاد السياسيين التقليديين فى إيطاليا ووصفهم بالفاسدين، تعارض منذ مدة طويلة فكرة تشكيل تحالفات حاكمة مع أحزاب أخرى، ورغم ظهور بعض علامات المرونة مؤخرا، يرى العديد من المحللين أنه سيكون من الصعب تشكيل حكومة تقودها الحركة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه من المحتمل أن تشكل حركة خمس نجوم حكومة مع مجموعة شعبوية أخرى هى حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة، ورأت "وول ستريت جورنال"، أن مثل هذا التحالف الشعبوى، الذى قد يصيب النظام الإيطالى والأوروبى بالصدمة ومن المحتمل أن يشكل تحديا لقواعد الاتحاد الأوروبى حول السياسة الاقتصادية، يواجه عقبات سياسية بالنظر إلى الاختلافات الكبرى بين أيدلوجيات الأحزاب واستراتيجياتها السياسية حتى الآن.

ولفتت إلى أن صعود حركة خمس نجوم، وحقيقة فوز الأحزاب المناهضة للمؤسسات بأكثر من نصف إجمالى الأصوات، قد يؤدى لتنامى المخاوف داخل النظام السياسى للاتحاد الأوروبى بشأن مدى قوة الشعور بمناهضة القائمين على السلطة فى إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للتكتل.