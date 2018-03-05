وكالة إيطالية: "ماتيو رينزى" يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديمقراطى

وكالة إيطالية: "ماتيو رينزى" يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديمقراطىالإثنين، 05 مارس 2018 03:44 م
رئيس الوزراء الإيطالى السابق ماتيو رينزى
أ ش أ
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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن رئيس الوزراء الإيطالى السابق ماتيو رينزى، سوف يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديمقراطى الإيطالى بعد أن حصل الحزب على أقل من 20% من الأصوات فى انتخابات أمس الأحد، إلا أن المتحدث باسم رينزى، قال" إنه لا يعلم شيئا عن تقرير أنسا".
وأشارت نتائج غير رسمية للانتخابات العامة فى إيطاليا إلى أن ائتلاف يسار الوسط الذى يتزعّمه الحزب الديمقراطى الإيطالى يحتّل المرتبة الثالثة، فى انخفاض إلى مستوى لم يسبق له مثيل.
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