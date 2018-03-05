وفد من منتجى الشاى الهندى يزور مصر غدا لبحث سبل تعزيز التعاون

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يبدأ وفد من منتجى الشاى الهندى مكون من 23 عضوا برئاسة شيامال ميشرا سكرتير مشترك بوزارة التجارة الهندية ونائب رئيس مجلس الشاى الهندى زيارة إلى القاهرة غدا الثلاثاء تستغرق أربعة أيام لبحث سبل تعزيز التجارة الثنائية بين الهند ومصر في قطاع الشاى.

وقال سفير الهند لدى مصر سانجاى باتاتشاريا - فى بيان له اليوم الاثنين - إن بلاده تعد ثانى أكبر منتج للشاى فى العالم بينما تعد مصر واحدة من أكبر الدول المستهلكة للشاى فى العالم، إذ يزيد متوسط الاستهلاك السنوى للفرد على 1 كجم.. مؤكدًا أنه يمكن للهند أن توفر أنواعاً متعددة من الشاى تلائم الأذواق المختلفة للمصريين وبأسعار تنافسية.

وخلال الزيارة سيشارك الوفد فى ندوة لترويج الشاى الهندى إلى جانب لقاء المستوردين والمصدرين، وذلك فى إطار فعاليات المهرجان الثقافى (الهند على ضفاف النيل)، كما سيشارك فى الندوة مجموعة من رجال الأعمال المصريين والتجار وغيرهم من أقطاب صناعة الشاى وستدور المناقشات حول سبل تعزيز تجارة الشاى بين الهند ومصر وترويج الأصناف الهندية وأذواق المستهلكين المصريين وحجم السوق وأشكال التعاون المشترك.

ويلى الندوة - وفقا للبيان - لقاء المستوردين والمصدرين وهو اللقاء الذى يعقد بين أعضاء الوفد الهندى والمستوردين والتجار المصريين.

يذكر أن الهند تعد أكبر منتج للشاى الأسود فى العالم وثانى أكبر منتج للشاى بجميع أنواعه، حيث تنتج أكثر من مليار و200 مليون كجم من الشاى.

وارتفعت صادرات الشاى الهندى إلى مصر بشكل كبير خلال عام 2017 لتسجل 9.87 مليون كجم بعدما سجلت 3.71 مليون كجم فى عام 2016 بارتفاع قدره 166%.