video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام بريطانية: جاسوس روسى سابق فى حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة

الإثنين، 05 مارس 2018 10:04 م
وسائل إعلام بريطانية: جاسوس روسى سابق فى حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال





لندن (رويترز)
إضافة تعليق

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، إن جاسوسا روسيا سابقا فى حالة صحية سيئة بعدما تعرض لمادة غير معروفة فى غرب انجلترا.

وقالت (بى.بى.سى) إن السلطات البريطانية منحت سيرجى سكريبال حق اللجوء بعد اتفاق لتبادل الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا فى عام 2010.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على شخصين فاقدى الوعى يوم الأحد بمدينة سالزبوري. وأوضحت الشرطة أن الاثنين يخضعان للعلاج "بعد الاشتباه فى تعرضهما لمادة غير معروفة" مضيفة أنهما فى حالة حرجة.

وكان مستشفى فى سالزبورى قال فى وقت سابق اليوم إنه "يتعامل مع حادث كبير يشمل عددا صغيرا من المصابين".

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا منذ مقتل الجاسوس الروسى السابق الكسندر ليتفنينكو فى لندن عام 2006. كان تحقيق بريطانى قال إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعطى على الأرجح الضوء الأخضر لقتله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: قرار الأمم المتحدة بشأن الغوطة السورية يثبت دعم واشنطن ولندن للمسلحين

روسيا: قوات تسيطر عليها واشنطن تشن هجمات يومية على الجيش السورى

روسيا: مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية "معزول عن الواقع"

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة