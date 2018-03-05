وسائل إعلام بريطانية: جاسوس روسى سابق فى حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة







لندن (رويترز)

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، إن جاسوسا روسيا سابقا فى حالة صحية سيئة بعدما تعرض لمادة غير معروفة فى غرب انجلترا.

وقالت (بى.بى.سى) إن السلطات البريطانية منحت سيرجى سكريبال حق اللجوء بعد اتفاق لتبادل الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا فى عام 2010.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على شخصين فاقدى الوعى يوم الأحد بمدينة سالزبوري. وأوضحت الشرطة أن الاثنين يخضعان للعلاج "بعد الاشتباه فى تعرضهما لمادة غير معروفة" مضيفة أنهما فى حالة حرجة.

وكان مستشفى فى سالزبورى قال فى وقت سابق اليوم إنه "يتعامل مع حادث كبير يشمل عددا صغيرا من المصابين".

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا منذ مقتل الجاسوس الروسى السابق الكسندر ليتفنينكو فى لندن عام 2006. كان تحقيق بريطانى قال إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعطى على الأرجح الضوء الأخضر لقتله.