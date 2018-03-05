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الإثنين، 05 مارس 2018 05:38 م
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وزير خارجية اليونان يحث تركيا على عدم خلق مشكلة سياسية وقانونية بين البلدين

الإثنين، 05 مارس 2018 03:59 م
وزير خارجية اليونان يحث تركيا على عدم خلق مشكلة سياسية وقانونية بين البلدين وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس





أ ش أ
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دعا وزير الخارجية اليونانى، نيكوس كوتزياس، تركيا لعدم خلق مشكلة قانونية وسياسية كبيرة بين البلدين، وذلك على خلفية احتجاز الأخيرة جنديين يونانيين عبرا الحدود التركية بطريق الخطأ.

ونقلت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية عن كوتزياس - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس – قوله، "على تركيا تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى القانون الدولي، وعدم تحويل إجراء يُتخذ بشكل يومى إلى مشكلة سياسية وقانونية كبيرة".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية اليونانى بعد أن قضت محكمة تركية باحتجاز جنديين يونانيين لعبورهما الحدود اليونانية - التركية بالخطأ بسبب الطقس السئ يوم الخميس الماضى، وكان من المقرر مثول الجنديين اليونانيين، أمام المحكمة اليوم الاثنين، غير أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد المحكمة بعد، جدير بالذكر، أن وزير الخارجية اليونانى سبق أن انتقد الانتهاكات التركية فى المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة بالبحر المتوسط، مؤكدا أن أنقرة تنتهك أحكام القانون الدولى.


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