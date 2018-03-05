وزير القوى العاملة يتابع سير التحقيقات فى وفاة عامل بإيطاليا







كتب محمود راغب

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، إجراءات التحقيق فى وفاة عامل مصرى بإيطاليا تشاجر مع زميله المصرى ونتج عن الشجار وفاته.

وكان الوزير، قد أصدر تعليمات فورية بمجرد علمه بالحادث، للمكتب بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى، فضلا عن سير التحقيقات أولا بأول ومتابعة حقوق المتوفى.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بمتابعة الحادث تبين أن العامل المتوفى يدعى محمد عادل شحاته محمود من الشرقية مواليد 18 إبريل 1981، ويعمل عامل عادى، وحدثت مشاجرة فى السكن مع عامل مصرى من محافظة الفيوم واعتدى الأخير على "محمد" بألة حادة أدت لوفاته، ويقوم مكتب التمثيل العمالى بمتابعة سير التحقيقات التى مازالت جارية.