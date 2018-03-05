video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يتابع سير التحقيقات فى وفاة عامل بإيطاليا

الإثنين، 05 مارس 2018 09:55 ص
وزير القوى العاملة يتابع سير التحقيقات فى وفاة عامل بإيطاليا المصرى المتوفى بإيطاليا





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، إجراءات التحقيق فى وفاة عامل مصرى بإيطاليا تشاجر مع زميله المصرى ونتج عن الشجار وفاته.

  

وكان الوزير، قد أصدر تعليمات فورية بمجرد علمه بالحادث، للمكتب بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى، فضلا عن سير التحقيقات أولا بأول ومتابعة حقوق المتوفى.

 

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أنه بمتابعة الحادث تبين أن العامل المتوفى يدعى محمد عادل شحاته محمود من الشرقية مواليد 18 إبريل 1981، ويعمل عامل عادى، وحدثت مشاجرة فى السكن مع عامل مصرى من محافظة الفيوم واعتدى الأخير على "محمد" بألة حادة أدت لوفاته، ويقوم مكتب التمثيل العمالى بمتابعة سير التحقيقات التى مازالت جارية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القوى العاملة" بالبرلمان ترسل مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد للحكومة (صور)

القوى العاملة

وفاة عامل

إيطاليا

محمد سعفان



لا تفوتك
فيديو.. يوسف زيدان: "ابن الجوزى" كان يتبادل النظرات والشعر مع محبوبته داخل المسجد

فيديو.. يوسف زيدان: "ابن الجوزى" كان يتبادل النظرات والشعر مع محبوبته داخل المسجد

وزير الصحة: "والدتى أنجبت 4 أطباء.. وتوفيت نتيجة إصابتها بفيروس سى"

وزير الصحة: "والدتى أنجبت 4 أطباء.. وتوفيت نتيجة إصابتها بفيروس سى"

هل يقترب ترامب من "الجنون الخالص"؟.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى غاضب من هجوم الإعلام المستمر عليه ومحبط من عدم وجود من يدافع عن صهره.. ومسئولون: يزداد عزلة فى ظل الضغوط المتزايدة عليه وحكمه على الأمور معيب

هل يقترب ترامب من "الجنون الخالص"؟.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى غاضب من هجوم الإعلام المستمر عليه ومحبط من عدم وجود من يدافع عن صهره.. ومسئولون: يزداد عزلة فى ظل الضغوط المتزايدة عليه وحكمه على الأمور معيب

"مدافع" العلاقات المصرية ـ السعودية تدك التدخلات الإقليمية والدولية.. ملفا اليمن وعفرين على طاولة السيسى وولى العهد.. وخبراء: القاهرة والرياض تتفقان على التصدى للتدخل الإيرانى والتركى فى شؤون الدول العربية

"مدافع" العلاقات المصرية ـ السعودية تدك التدخلات الإقليمية والدولية.. ملفا اليمن وعفرين على طاولة السيسى وولى العهد.. وخبراء: القاهرة والرياض تتفقان على التصدى للتدخل الإيرانى والتركى فى شؤون الدول العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة