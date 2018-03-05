video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 مارس 2018 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة :تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على محصول القطن فى 3 محافظات

الإثنين، 05 مارس 2018 09:51 ص
وزير الزراعة :تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على محصول القطن فى 3 محافظات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة





كتب عز النوبى
إضافة تعليق

 

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، على أهمية الدور المنوط بمركز الزراعات التعاقدية، في التنسيق بين المزارعين، والمستفيدين من جهات الشراء المختلفة، وحماية حقوق الطرفين، فضلاً عن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وطمأنتهم على الحصول على عائد مجزى من المحصول.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز الزراعات التعاقدية بتشكيله الجديد، لبحث الآليات والمحددات الخاصة بتفعيل دور المركز وخطة عمله المرحلة المقبلة، فضلاً عن مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به، تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2015 والخاص بإنشاء المركز.

وأشار وزير الزراعة الى أن  ذلك القانون جاء خصيصاً ليعكس حرص القيادة السياسية على حماية المزارع المصري، حتى لا يكون فريسة لاستغلال التجار، بحيث يتم ابرام عقود الزامية بين المنتج والمشتري، لتوريد المحصول بالكميات والأصناف والجودة والسعر المتفق عليهم في العقد.

وشدد البنا على سرعة الانتهاء من انشاء قاعدة البيانات والمعلومات الزراعية بكل محافظة والتي تتضمن المحاصيل المنزرعة وكمياتها، فضلاً عن البدء في تنظيم ندوات وورش عمل لتوعية المزارعين وارشادهم بالمحافظات المختلفة بأهمية الزراعة التعاقدية، وعمل زراعات تجميعية للمحاصيل المختلفة، لعلاج أزمة تفتيت الحيازات، بما يساهم في زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وقال وزير الزراعة إنه  تم البدء في تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن وابرام عقود حقيقية بين المزارعين والمستفيدين بمحافظات المنيا، والفيوم، وبني سويف، وهو الأمر الذي شجع المزارعين وحفزهم على زراعة المحصول بعد تأكدهم من بيع المحصول بسعر مجزي، بما يساهم أيضاً في زيادة المساحة المنزرعة منه والنهوض بالقطن المصري من جديد.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يكلف بتدقيق بيانات حصر مساحات الخضر والفاكهة لبدء التكويد

وزارة الزراعة

الزراعة التعاقدية

‏ المعلومات الزراعية

محصول القطن



لا تفوتك
فيديو.. يوسف زيدان: "ابن الجوزى" كان يتبادل النظرات والشعر مع محبوبته داخل المسجد

فيديو.. يوسف زيدان: "ابن الجوزى" كان يتبادل النظرات والشعر مع محبوبته داخل المسجد

وزير الصحة: "والدتى أنجبت 4 أطباء.. وتوفيت نتيجة إصابتها بفيروس سى"

وزير الصحة: "والدتى أنجبت 4 أطباء.. وتوفيت نتيجة إصابتها بفيروس سى"

هل يقترب ترامب من "الجنون الخالص"؟.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى غاضب من هجوم الإعلام المستمر عليه ومحبط من عدم وجود من يدافع عن صهره.. ومسئولون: يزداد عزلة فى ظل الضغوط المتزايدة عليه وحكمه على الأمور معيب

هل يقترب ترامب من "الجنون الخالص"؟.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى غاضب من هجوم الإعلام المستمر عليه ومحبط من عدم وجود من يدافع عن صهره.. ومسئولون: يزداد عزلة فى ظل الضغوط المتزايدة عليه وحكمه على الأمور معيب

"مدافع" العلاقات المصرية ـ السعودية تدك التدخلات الإقليمية والدولية.. ملفا اليمن وعفرين على طاولة السيسى وولى العهد.. وخبراء: القاهرة والرياض تتفقان على التصدى للتدخل الإيرانى والتركى فى شؤون الدول العربية

"مدافع" العلاقات المصرية ـ السعودية تدك التدخلات الإقليمية والدولية.. ملفا اليمن وعفرين على طاولة السيسى وولى العهد.. وخبراء: القاهرة والرياض تتفقان على التصدى للتدخل الإيرانى والتركى فى شؤون الدول العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة